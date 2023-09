MotoGp, super Aprilia E-Xplorer, tappa sarda 

Aleix Espargarò ha chiuso con il miglior tempo anche le libere 2 del Gp di Catalogna, undicesima prova del Mondiale MotoGp. E alle sue spalle si è confermato il compagno di team e connazionale, Maverick Viñales. Così le due Aprilia precedono il leader del Mondiale, Francesco Bagnaia, sulla Ducati ufficiale. Espargaro ha fatto il suo miglior giro in 1'38"686, che rappresenta anche il nuovo record della pista, precedendo di circa 360 millesimi Viñales e Bagnaia, mentre gli altri hanno subito un distacco superiore al mezzo secondo.

Oggi per la MotoGp, terze libere alle 10.05, qualifiche dalle 10.45. Domani i gp alle 11 (Moto3), 12.15 (Moto2) e 14 (MotoGp).

Elettriche a Teulada

Intanto, è di ieri la notizia che la E-Xplorer FIM World Cup farà tappa in Sardegna, nell’ambito dell’X-Prix dei suv elettrici a Capo Teulada. Addirittura, il nuovissimo campionato di motocross elettrico fuoristrada, concluderà la sua stagione inaugurale con una “double header” il 16 e 17 settembre. Le ultime due tappe si alterneranno con quelle di Extreme E, creando un vero e proprio festival di motorsport elettrico, inclusivo e guidato dalla sostenibilità, come ha annunciato il co-fondatore e ceo di E-Xplorer, Valentin Guyonnet. Entrambi i campionati gareggiano in fuoristrada con veicoli elettrici e schierano una donna e un uomo in ogni squadra.

RIPRODUZIONE RISERVATA