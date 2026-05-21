Motogiro d’Italia, a Santa Lucia bagno nell’amarcord 

Sabato 30 maggio a Siniscola si chiuderà la sesta e ultima tappa della rievocazione storica del Motogiro d’Italia 2026, manifestazione che quest’anno si è svolta interamente in Sardegna attraversando l’isola per oltre 1600 chilometri. Grande attesa per l’arrivo a Santa Lucia di Siniscola, in piazza della Torre, dove il Comune e il Moto Club Siniscola hanno allestito il villaggio del Motogiro con esposizioni, stand gastronomici e intrattenimento. Si tratterà anche di un formidabile richiamo in chiave turistica.

L’evento, organizzato dal Moto Club Terni “Libero Liberati-Paolo Pileri”, richiama ogni anno centinaia di appassionati delle due ruote provenienti da tutta Italia e non solo. L’ultima frazione, lunga poco più di 250 chilometri, partirà alle 9 da piazza Antonio Segni a Sassari, dove si terrà anche la prima prova d’abilità su un percorso cronometrato. I motociclisti attraverseranno Muros, Florinas e Tula, sede del primo controllo orario, per poi dirigersi verso Oschiri, Monti, Telti e Golfo Aranci, punto di giro della tappa. Dopo il riordino previsto a Olbia, in piazza Terranova Pausania, la carovana proseguirà verso Porto San Paolo e San Teodoro con una speciale accoglienza organizzata dal Moto Club “Terra Sarda Racing” a Tanaunella. Dopo la sosta di Santa Lucia, la carovana raggiungerà l’Alba Dorata Resort per la festa conclusiva della manifestazione.

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