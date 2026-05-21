VaiOnline
Siniscola.
22 maggio 2026 alle 00:34

Motogiro d’Italia, a Santa Lucia bagno nell’amarcord 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sabato 30 maggio a Siniscola si chiuderà la sesta e ultima tappa della rievocazione storica del Motogiro d’Italia 2026, manifestazione che quest’anno si è svolta interamente in Sardegna attraversando l’isola per oltre 1600 chilometri. Grande attesa per l’arrivo a Santa Lucia di Siniscola, in piazza della Torre, dove il Comune e il Moto Club Siniscola hanno allestito il villaggio del Motogiro con esposizioni, stand gastronomici e intrattenimento. Si tratterà anche di un formidabile richiamo in chiave turistica.

L’evento, organizzato dal Moto Club Terni “Libero Liberati-Paolo Pileri”, richiama ogni anno centinaia di appassionati delle due ruote provenienti da tutta Italia e non solo. L’ultima frazione, lunga poco più di 250 chilometri, partirà alle 9 da piazza Antonio Segni a Sassari, dove si terrà anche la prima prova d’abilità su un percorso cronometrato. I motociclisti attraverseranno Muros, Florinas e Tula, sede del primo controllo orario, per poi dirigersi verso Oschiri, Monti, Telti e Golfo Aranci, punto di giro della tappa. Dopo il riordino previsto a Olbia, in piazza Terranova Pausania, la carovana proseguirà verso Porto San Paolo e San Teodoro con una speciale accoglienza organizzata dal Moto Club “Terra Sarda Racing” a Tanaunella. Dopo la sosta di Santa Lucia, la carovana raggiungerà l’Alba Dorata Resort per la festa conclusiva della manifestazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Coppa America, Cagliari accende la sfida

l C. A. Melis, Spignesi
regione

Salva casa, stop della Consulta: «Incostituzionale la legge sarda»

Illegittimi sette articoli. La Giunta: «L’impianto regge» 
L’evento

Prime prove, vola Luna Rossa Da oggi via alle sfide tra le onde

Alle 15 le otto barche si affrontano davanti a Sant’Elia Outerridge (New Zealand): «Entriamo in acque nemiche»  
Carlo Alberto Melis
L’inchiesta

Tentata concussione, ai domiciliari il sindaco

Franco Saba avrebbe cercato, con un dirigente dell’azienda energetica, di far assumere un consigliere 
Fabio Ledda
Verso il voto

La Maddalena, l’eterna attesa del rilancio

Polo nautico all’Arsenale, un piano per Caprera e stop al turismo usa e getta: le ricette dei candidati 
Caterina De Roberto
Turismo

New York-Olbia, il sogno si avvera

Atterrato il volo Delta. Il sindaco Nizzi: «Ora, collegare la costa all’interno» 
Tania Careddu