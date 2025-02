Motociclisti, i guardrail fanno strage 

Troppo sangue sull’asfalto: negli ultimi tre anni sulle strade del Sud Sardegna sono morte 72 persone (16 nel 2022, 28 nel ‘23 e altrettante nel ‘24, e i dati non includono la Città metropolitana di Cagliari). Tra le vittime, 19 erano motociclisti: 4 nel ‘22, 5 nel ‘23, 10 l’anno scorso. Quasi sempre, per chi viaggia su due ruote, a essere fatale è quello che dovrebbe essere un dispositivo di protezione: il guardrail. I paletti di sostegno lasciati scoperti dalla parte inferiore della barriera infliggono mutilazioni spesso mortali ai motociclisti in caduta. Dopo ogni tragedia, da anni, l’Associazione motociclisti incolumi solleva il problema, ma il loro appello affinché i guardrail di vecchia concezione vengano sostituiti da modelli più sicuri, nei quali anche la parte inferiore sia coperta, finora è rimasto lettera morta. O quasi.

La mappa dei rischi

«Ce ne sono – spiega Michele Vacca, cagliaritano, vicepresidente nazionale dell’associazione – soltanto in pochissime strade sarde». Parliamo del Sud: «Nei primi anni ‘10 la Provincia installò un tratto di barriere salva-motociclisti nella zona di Portoscuso. Altrettanto hanno fatto i Comuni di Assemini, Villasor e Selargius in tratti di strade comunali. Infine, un tratto di 92 metri, donato da noi grazie ai fondi del 5xmille, protegge dall’ottobre del 2023 un pezzetto della litoranea Cagliari-Villasimius (Sp 17) all’altezza di Solanas. L’Anas si è impegnata a installare barriere salvamotociclista nelle strade di nuova realizzazione ma nel frattempo in Sardegna prevede di spendere 250 milioni di euro per sostituire i guardrail esistenti con altri, nuovi ma purtroppo di vecchia concezione. Micidiali».

Le strade più pericolose dell’Isola? «In assoluto la Sp2, la Pedemontana, dove la recente installazione della barriera centrale in new jersey sta limitando i danni. La nostra proposta è riclassificarla come Statale e farla passare sotto le competenze dell’Anas, come altre due Provinciali: la 7 (Monastir-Villasor) e la 71 (da Chia a Teulada). Per i motociclisti in particolare, la priorità è rendere sicura la Sp17, da Capitana a Villasimius. Ma si rischia anche sulle Statali 125 (tutta, fino a Olbia), 198 (Isili-Lanusei), 128 (nel tratto Mandas-Isili) e 387».

Alcol e cuspidi

Certo, l’Isola ha un problema con la sicurezza stradale in generale: dai 71 morti del 2019 si è passati ai 113 dell’anno scorso, con un crescendo apparentemente inarrestabile (anche durante il Covid). «Troppi rispetto alla popolazione», dice Vacca. Le cause? L’alto consumo di alcolici (la Sardegna è la prima regione d’Italia per consumo di birra: 60 litri a testa contro una media nazionale di 29,8, dati Makno e Assobirra) e la scarsa propensione ad allacciare le cinture di sicurezza (specie le posteriori). Ma spesso i guardrail diventano trappole anche per le auto per via delle cuspidi non protette o non curvate: troppi veicoli infilzati.

Comitive avventate

A tenere alto il numero di incidenti che costano la vita ai motociclisti, del resto, ci sono anche altri fattori. Tanto per cominciare, spesso i motociclisti stranieri (tipicamente tedeschi o austriaci) che invadono le strade sarde in primavera e in autunno in comitiva non sono moto-turisti: «In genere – rivela il vicepresidente dell’Ami – noleggiano le moto una volta arrivati nell’Isola. Hanno la patente, è tutto in regola, ma in definitiva si avventurano su strade che non conoscono in sella a moto con cui non hanno dimestichezza. E ad attrarli, oltre alla bellezza dei panorami e dei tracciati, è anche la consapevolezza che la Polizia stradale nell’Isola è fortemente sotto organico».

RIPRODUZIONE RISERVATA