Motociclisti finiscono all’ospedale Cantiere e caos nell’Asse mediano 

Due giovani di 22 anni. una ragazza e un ragazzo, sono ricoverati in ospedale per le ferite che hanno riportato in un incidente accaduto poco dopo le 15.30 all’incrocio tra le vie Brotzu e Dessy Deliperi. La ragazza è quella in condizioni più serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Secondo i rilievi della Polizia locale, un pensionato di 85 anni alla guida di una Fiat Panda ha invaso l’incrocio senza dare la precedenza alla moto, che si è scontrata con l’utilitaria. Sono subito intervenute due ambulanze del 118: la ragazza, che aveva alcune fratture, è stata trasportata con codice rosso nel reparto di Ortopedia del vicino ospedale Brotzu. Per lei la prognosi è fra i 30 e i 45 giorni di cure. L’altro 22enne, che guidava la moto, è invece stato trasportato con codice giallo al pronto soccorso del Santissima Trinità. La sua prognosi è meno severa. La sezione Infortunistica della Polizia locale sta ora ricostruendo l’incidente nel dettaglio.

Tamponamento sull’Asse mediano

In precedenza un motociclista era rimasto lievemente ferito dopo lo scontro con un’auto e un banale tamponamento aveva ulteriormente complicato la circolazione nel tratto dell’Asse mediano verso viale Monastir. Ci sono soltanto pochi contusi, ma i mezzi coinvolti - bloccati in mezzo alla strada - hanno causato rallentamenti alla circolazione stradale.

Rallentamenti per un cantiere

Peraltro, sulla stessa arteria che attraversa la città i problemi non mancavano già dal primo mattino a causa di un cantiere stradale che ha costretto i mezzi a concentrarsi su un’unica corsia. Anche ieri per molte ore si sono formate lunghe code.

