Motociclista travolto e investito due volte 

La frenata, lo schianto contro una macchina, il volo sull’asfalto. L’incidente è avvenuto ieri mattina nel quartiere di Li Punti, ad avere la peggio è stato un giovane motociclista, all’incrocio tra via Pala di Carru e via Giovanni Bruno. Vittima un 21enne sassarese: alla guida di uno scooter è finito a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto. Le sue condizioni sono apparse gravi, sul posto è sopraggiunta in pochi minuti un’ambulanza medicalizzata.

L’incidente è avvenuto attorno alle le 8,30, orario che di solito vede, in quella zona, una delle massime concentrazioni di traffico, dovuto agli spostamenti per lavoro. Il giovane viaggiava in via Pala di Carru, lungo la direttrice, sembrerebbe dalla prima ricostruzione, che conduce all’uscita di Li Punti, quando è finito in successione contro due autovetture, una Jeep Compass e una station-wagon. Le cause sono in fase di accertamento, bisogna ancora stabilire se si tratti di una mancata precedenza.

Le conseguenze sono un primo impatto che ha sbalzato dal mezzo il giovane e poi, dopo il volo, un secondo contro l’altra autovettura. Immediata l’attivazione dei soccorsi, arrivati sul posto con i vigili del fuoco, la polizia locale e l’ambulanza del 118. Questi ultimi hanno portato il 21enne in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata dove gli è stato riscontrato un brutto trauma cranico e contusioni importanti. Non correrebbe pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata.

