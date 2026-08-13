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Murichessa
14 agosto 2026 alle 00:12

Motociclista si schianta contro un’auto 

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Una via maledetta, oramai. Un lungo rettilineo, pieno di stradine laterali, e dove una mancata precedenza può costare molto cara. Nuovo incidente stradale, ieri pomeriggio, poco dopo le 17, in viale Murichessa a Nuoro. A poca distanza dal punto in cui lo scorso 8 giugno aveva perso la vita il centauro Luigi Canna.

Stavolta l’impatto è avvenuto davanti al quartiere di Città Giardino. Il bilancio dello scontro auto-moto è di un ferito grave, trasportato all’ospedale San Francesco. Il motociclista nuorese di 35 anni, Alessio Usai, non è in pericolo di vita ma avrebbe riportato importanti traumi agli arti inferiori e la sospetta frattura del bacino.

Alla base della collisione ci sarebbe una mancata precedenza, proprio come accaduto poco più di due mesi fa, nell’incidente in cui ha perso la vita Canna. La moto di Usai, una Honda Cbr, era diretta verso Nuoro. L’utilitaria, invece, guidata da un pensionato, si apprestava a una svolta: stava per imboccare una stradina di penetrazione agraria. L’impatto è stato violento. Il centauro ha fatto un volo di parecchi metri, è finito in cunetta. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, la polizia e gli uomini della polizia municipale per i rilievi necessari a ricostruire l’incidente.

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