Motociclista muore in uno scontro 

Lo sportello posteriore della Volkswagen Touran sfondato e la Yamaha rovesciata su un fianco vicino all’auto, sull’asfalto il corpo di Raffaele Masala. È la scena che i primi soccorritori hanno visto in via Nervi, a Olbia, intorno alle 11 di ieri. Masala, 32 anni, di Nule, agonizzante dopo il violento impatto della sua motocicletta con la Touran, ha cessato di vivere mezz’ora dopo il primo intervento del 118. Sono stati purtroppo inutili i tentativi di rianimarlo. Per il giovane sono stati fatali i traumi gravissimi (in particolare la ferita alla testa) riportati nello scontro con l’utilitaria guidata da una donna. Masala è stato proiettato con violenza verso lo sportello posteriore (lato guidatore) della Volkswagen, il casco si è rotto. Per il ragazzo di Nule non c’è nulla da fare. La persona che era alla guida dell’utilitaria, una giovane olbiese, è stata affidata ai medici in stato di shock e portata in ospedale. In via Nervi sono arrivati, oltre al personale del 118 e ai Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale di Olbia che hanno subito chiuso la strada, importante tratto di collegamento di via Veronese con la circonvallazione.

La tragedia

La dinamica dell’incidente mortale di via Nervi deve essere chiarita e la Procura di Tempio ha affidato il compito agli agenti guidati dal comandante della Polizia Locale, Giovanni Mannoni. A quanto pare Masala stava percorrendo via Nervi e la sua motocicletta ha impattato sulla Volkswagen che era appena uscita da una traversa (via Azara). La Polizia locale sta valutando tutti gli elementi per fornire al pm una descrizione precisa della condotta delle persone coinvolte. Sono stati posti sotto sequestro i mezzi e la donna trasferita in ospedale è stata sottoposta a tutti i test previsti dalla legge. Masala lavorava nei cantieri edili e viveva da tempo a Olbia.

