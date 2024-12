Motociclista morto, indaga la Procura 

Sarà l’inchiesta della Procura a stabilire con certezza le cause dell’incidente costato la vita al motociclista Matteo Demuro, 36 anni, andato a sbattere sabato frontalmente contro un’auto che viaggiava in direzione opposta lungo la vecchia Orientale sarda, nella zona di Campu Omu. A condurre le indagini ci sono gli agenti della Polizia Stradale che, completati i rilievi e raccolte alcune testimonianze, invieranno la relazione con tutti gli atti alla sostituta procuratrice Rossana Allieri che, già il giorno della tragedia, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

La ricostruzione

Stando ad una prima ricostruzione, ancora sommaria, la Yamaha del cagliaritano – molto conosciuto nel mondo dei motociclisti – sarebbe andata a scontrarsi contro una Fiat Panda che procedeva nella corsia opposta al chilometro 31 in località Arcu ‘e Tidu, vicino al bivio per Burcei, proprio nel tratto nel quale iniziano i tornanti della statale 125. Un urto violentissimo nel quale è rimasto ferito anche un altro giovane. Dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale Brotzu, il passeggero della moto è stato dichiarato fuori pericolo. Sfortunato, invece, il 36enne che è stato proiettato in un burrone, volando nella scapata e morendo pressoché sul colpo. Per il momento il conducente dell’utilitaria non è stato ancora iscritto nel registro degli indagati, ma bisognerà attendere l’esito degli accertamenti per capire cosa deciderà di fare la Procura. Al momento, da una serie di indiscrezioni, sembra comunque che la Fiat Panda procedesse nella propria corsia di marcia.

Il cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio rivolti via social a Matteo Demuro che, già nel 2019, era rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Vesalio a Pirri. Erano le 15.30 della vigilia di Natale e il motociclista, mentre era diretto verso l’autolavaggio che gestiva, era rimasto gravemente ferito in uno scontro con un camion proveniente da via della Giovane Italia. Un impatto terrificante, che secondo le ricostruzioni dell’epoca, era stato causato da una manovra del conducente del camion, con la moto completamente distrutta. Il giovane ha combattuto a lungo per guarire dalle fratture e dalla ferite riportate, con anche una dura riabilitazione, tornando poi alla sua grande passione: la moto. «Ciao Lupo», lo salutano commossi gli amici, usando quel soprannome che aveva conquistato per il suo coraggio, «ti vogliamo ricordare sempre con il sorriso». E in città si sta già organizzando il corteo di centauri, per l’ultimo ed estremo saluto.

