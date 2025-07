Motociclista italiano ucciso da un’orsa 

Milano. Stava facendo un viaggio attraverso Croazia, Serbia e Romania ed era arrivato alla Transfagarasan con la sua moto Omar “Farang” Zin, ucciso da un’orsa in Romania quando si trovava lungo la strada chiamata anche «la follia di Ceausescu». Questo particolare lo aveva scritto lui stesso nel suo ultimo post su Facebook del 2 luglio, quando aveva anche postato due video con orsi. In uno si vede l’animale a lato della strada mentre lui passa in moto e dice «guardate che bello», nell’altro si trova in uno spiazzo con l’orso che gli si avvicina. «Oggi i protagonisti sono stati gli orsi bruni», aveva raccontato.

Secondo le prime informazioni, confermata anche da Sarah Foti, la sindaca di Ferno, il paese del Varesotto in cui vive la sua famiglia, che è in contatto con la sorella e il padre di Zin, il quarantottenne «era tornato indietro lungo la strada per fotografare un lago spettacolare. Per raggiungere il lago ha percorso un sentiero molto scosceso lungo il quale si è imbattuto in cuccioli d’orso. La madre a quel punto deve essere intervenuta all’improvviso aggredendolo» e facendolo cadere per decine di metri. In zona ci sono molti animali, lo testimoniano i cartelli con il divieto di dare da mangiare agli orsi che si trovano lungo la strada. Sui social non mancano le critiche, anche sul suo profilo dove sono arrivati oltre 400 commenti in italiano e romeno.

