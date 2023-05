Motociclista  ferito  sulla 554 

Ancora un incidente stradale sulla 554, questa volta all'altezza di Quartucciu. Un centauro di 38 anni ha perso il controllo della sua moto, finita fuori strada contro una tubazione dell’acqua. E stato lui stesso a chiamare i soccorsi. Quando è arriata l’ambulanza del 118 il motociclista non presentava particolari ferite: è stato comunque accompagnato all’ospedale Brotzu per accertamenti, anche a scopo precauzionale.

L’uomo, originario di un Comune del Sulcis, è sempre rimasto vigile ed ha risposto alle domande che gli hanno sottoposto gli infermieri giunti a bordo dell’ambulanza e a quelle dei carabinieri della Stazione di Selargius.

Gli uomini in divisa hanno effettuato i rilievi di legge sotto le direttive del maresciallo Daniel Lombardi: sembra certo che non siano in nessun modo rimasti coinvolti altri mezzi. Ovviamente sulla 554 si è formata la solita coda di auto mentre venivano effettuati i soccorsi ed i rilievi di legge. Disagi quindi per gli automobilisti in transito.

