Motociclista ferito nell’incidente 

Un motociclista di Quartu è rimasto ferito in un incidente stradale nella borgata di San Pietro a Castiadas. L’uomo, Alessio Piras, 52 anni è stato accompagnato in ambulanza in ospedale dove è stato ricoverato in osservazione. La prognosi è legata agli accertamenti sanitari in corso sino a tardi. Nella caduta ha riportato contusioni e ferite in diverse parti del corpo. Quando è stato ricoverato era per fortuna cosciente. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente è accaduto verso le 17 sul tratto di strada provinciale che porta a Cala Sinzias: il motociclista guidava una Yamaha quando all’altezza della via Paduledda, si è scontrato con un’auto condotta da un turista. Il centauro è finito a terra strisciando sull’asfalto. Il turista è rimasto invece illeso. Immediato l’allarme con l’arrivo di una ambulanza e dei carabinieri di Castiadas e del Nucleo radiomobile di San Vito che hanno effettuato i rilievi di legge, coordinati dal maggiore Massimo Meloni. (r. s.)

