Motociclista ferito nell’incidente 

Nuovo incidente stradale col coinvolgimento di un motociclista nelle strade del Sarrabus: l’uomo, Roberto Madeddu, 47 anni di Villaputzu, ha perso il controllo della sua maxi-moto, finendo a terra in una strada in territorio di San Vito, vicino ad un rio a secco, non lontano dal ponte romano, sulla vecchia Orientale sarda.

Secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito, l’uomo avrebbe imboccato una strada interna alla vecchia Orientale, perdendo improvvisamente il controllo della moto, per cause ancora da chiarire.

A dare l’allarme è stato un automobilista che ha avvisato il 118, sul posto è arrivata così una ambulanza: il motociclista era ferito, non stava bene, ma era cosciente. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l’uomo è stato adagiato sulla stessa unità medicalizzata e accompagnato al Brotzu in codice rosso per dinamica. Ha riportato ferite in diverse parti del corpo ed è stato comunque ricoverato in prognosi riservata. Non corre comunque pericolo di vita.

I carabinieri hanno accertato che nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente. (r. s.)

