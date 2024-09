Motociclista ferito dopo l’uscita di strada 

Un ferito nell’incidente stradale avvenuto ieri nel pomeriggio a Villasor: un motociclista sarebbe finito fuori strada sulla Provinciale numero 4 ed è stato portato dall’ambulanza all’ospedale in codice rosso.

Intorno alle 13,30 Salvatore Puddu era in viaggio verso Villasor, quando per cause ancora da accertare è finito fuori strada, più o meno all’altezza della pista di atterraggio della scuola di volo di Decimomannu. Sconosciute, per ora, le cause per cui la moto è uscita fuori strada. Secondo le prime ricostruzioni non ci sarebbero stati altri veicoli coinvolti, ma i dettagli sono sotto analisi dei carabinieri di Sanluri intervenuti ieri sul posto dell’incidente. Poco dopo sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato il ferito all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. Salvatore Puddu non è in pericolo di vita ed è ricoverato in Neurochirurgia. (m. pil.)

