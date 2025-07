Motociclista di Gonnesa ferito dopo lo schianto con un’auto 

Momenti di paura ieri pomeriggio, alle porte di Cortoghiana, per un incidente stradale in cui è rimasto gravemente ferito un motociclista. Si tratta di Tommaso Lugas, 44 anni, autista dell’Arst di Gonnesa che da ieri sera è ricoverato al Brotzu di Cagliari.

La moto, una Suzuki di grossa cilindrata, guidata dall’uomo percorreva la statale 126 in direzione Carbonia quando si è scontrato contro una Volkswagen T-Roc che procedeva nella stessa direzione. Nell'impatto, avvenuto poco prima della 14, ha avuto la peggio Tommaso Lugas che è stato sbalzato sull’asfalto quando la motoè finita fuori strada. Le condizioni per l'uomo sono apparse subito gravi. Immediata la chiamata al 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza medicalizzata del Sirai e il personale della Sosago di Gonnesa. È poi stato necessario l'elisoccorso il cui personale medico, dopo aver stabilizzato il ferito, ha provveduto a trasportarlo al Brotzu. La prognosi ieri sera era riservata ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto la radiomobile dei carabinieri di Carbonia, che hanno effettuato i rilievi e i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la moto finita fuori strada. Presente anche una pattuglia del commissariato di Carbonia e il personale dell'Anas.

