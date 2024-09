Motociclista americano di 36 anni in Rianimazione 

Domenica di incidenti sulle strade della Provincia di Sassari. Un turista americano di 36 anni si trova ricoverato nel Reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari. L’incidente auto-moto è avvenuto, ieri alle 17, nella strada tra Arzachena e Palau, nell’incrocio col passaggio a livello a scartamento ridotto. A bordo di uno scooter in compagnia della moglie, dopo aver colpito un’auto è finito contro il guardrail. L’uomo è stato assistito dai vigili del fuoco di Arzachena fino all’arrivo dell’elisoccorso che lo ha trasferito intubato al Santissima Annunziata per un grave trauma cranico. La moglie è stata trasportata in ambulanza del 118 all’ospedale di Olbia per un trauma alla gamba. Sul posto anche carabinieri, Corpo forestale e Polizia locale. Poco più tardi, un motociclista di 43 anni, originario del Kosovo si è schiantato contro il guardrail sulla strada per Torralba. È stato trasferito all’ospedale di Sassari per un trauma cranico a bordo di una medicalizzata di Ozieri. I vigili del fuoco sono intervenuti, ieri mattina all’alba, per un altro incidente sulla panoramica Olbia-Golfo Aranci. Un uomo di 40 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della sua utilitaria andando a sbattere contro la barriera a lato della carreggiata. Sul posto la polizia stradale e ambulanza del 118.(m.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA