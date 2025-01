Motocarro va a fuoco, paura in via Cesare Balbo 

Paura nella mattinata di ieri a San Giovanni Suergiu per un motocarro Ape Piaggio andato a fuoco in via Cesare Balbo, traversa della principale via Porto Botte a poche centinaia dal centro del paese.

Erano passate da poco le otto quando un anziano del paese, dopo aver rifornito il piccolo mezzo a tre ruote in un impianto di carburante del paese, si è accorto che lo stesso stava andando a fuoco mentre percorreva via Balbo. Immediata la chiamata al 115. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Carbonia che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo, per poi spostarlo in un vialetto adiacente alla strada. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e il personale della polizia locale. (f. m.)

