Motocarro contro un’auto: tre feriti 

Grave incidente sulla strada statale 196 fra Guspini e Gonnosfanadiga: a un chilometro dal secondo paese, all’altezza del bivio per Arbus, si sono scontrati un motocarro Piaggio e una Peugeot 2008. L’impatto è stato violentissimo.

Ad avere la peggio è stato il conducente del motocarro, Gianni Pala, 55 anni, di Arbus: l’uomo ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. La Peugeot ha assorbito meglio l’urto: il conducente Carlo Pusceddu, 70 anni, di Guspini, e sua moglie sono stati accompagnati in codice giallo al “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino.

Lo schianto alle 19 circa. Sul posto diverse ambulanze, i carabinieri per l’accertamento della dinamica e la regolamentazione del traffico e i vigili del fuoco che hanno estratto Pala dai rottami dell’autocarro. L’auto era diretta verso Villacidro.

Al momento dell’incidente in zona cadeva una fitta pioggia che potrebbe avere limitato la visibilità. (m. s.)

