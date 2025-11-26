VaiOnline
Gonnosfanadiga
27 novembre 2025 alle 00:17

Motocarro contro un’auto: tre feriti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Grave incidente sulla strada statale 196 fra Guspini e Gonnosfanadiga: a un chilometro dal secondo paese, all’altezza del bivio per Arbus, si sono scontrati un motocarro Piaggio e una Peugeot 2008. L’impatto è stato violentissimo.

Ad avere la peggio è stato il conducente del motocarro, Gianni Pala, 55 anni, di Arbus: l’uomo ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. La Peugeot ha assorbito meglio l’urto: il conducente Carlo Pusceddu, 70 anni, di Guspini, e sua moglie sono stati accompagnati in codice giallo al “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino.

Lo schianto alle 19 circa. Sul posto diverse ambulanze, i carabinieri per l’accertamento della dinamica e la regolamentazione del traffico e i vigili del fuoco che hanno estratto Pala dai rottami dell’autocarro. L’auto era diretta verso Villacidro.

Al momento dell’incidente in zona cadeva una fitta pioggia che potrebbe avere limitato la visibilità. (m. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Incidenti sul lavoro, è sempre dramma Sassari maglia nera

L’Isola ha pianto sedici morti nei primi otto mesi di quest’anno 
Gianfranco Locci
La storia

«I miei 100 anni? Un lungo, splendido giro di giostra»

I suoi intrattenimenti viaggianti nelle sagre di mezza Sardegna 
Ignazio Pillosu
Finanziaria

Per la manovra si cerca un miliardo

Aumenta (da 2 a 2,5 punti) l’Irap sulle banche, intesa su affitti brevi e Isee 
Il caso

Il legale lascia la famiglia nel bosco

«Sono contro ogni soluzione, anche abitativa». Il nuovo team prepara il ricorso 
usa

Assalto a due passi dalla Casa Bianca

Colpiti in una sparatoria due militari della Guardia Nazionale: sono gravi 