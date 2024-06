Moto in fiamme nello schianto: 31enne muore mentre va al lavoro 

L’autocarro improvvisamente troppo vicino, una disperata frenata, lo schianto e l’incendio. Sono gli ultimi istanti della nuova tragedia avvenuta alle 6,30 di ieri sulla strada statale 195 nel tratto cagliaritano a quattro corsie: Stefano Sias, 31 anni di Bonorva, è morto praticamente sul colpo sulla sua amata Honda 650, in fiamme dopo l’impatto con il camion. Il giovane, trasferito da oltre due anni a Cagliari, stava raggiungendo come tutte le mattine la Saras per iniziare il suo turno di lavoro, lui che era valvolista meccanico, nella ditta appaltatrice specializzata Cosatec. La famiglia di Sias, avvisata di quanto accaduto, da Bonorva ha raggiunto subito il capoluogo per il riconoscimento del corpo. «La nostra comunità», sono state le parole del sindaco Massimo D’Agostino, «è sotto choc. Un dolore immenso. Siamo vicini ai familiari in questo terribile momento». Gli appuntamenti per i festeggiamenti di Sant’Antonio sono stati subito annullati.

La ricostruzione

Cosa sia accaduto poco dopo l’alba è oggetto degli accertamenti svolti dagli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale di Cagliari. Moto e autocarro, un Nissan con alla guida un 55enne residente nell’hinterland cagliaritano, si trovavano sulla statale 195 diretti verso Capoterra, nel rettilineo dopo Sa Illetta. Cosa sia accaduto non è ancora chiaro. Dai primi rilievi la moto ha colpito la parte posteriore dell’autocarro, nella corsia di sorpasso. L’impatto è stato tremendo e l’Honda ha preso subito fuoco. Per Sias non c’è stato niente da fare. I soccorritori del 118 hanno raggiunto il luogo dell’incidente ma il cuore del 31enne di Bonorva aveva già smesso di battere. Illeso, ma sotto choc per quanto successo, l’uomo alla guida del camion. Ai poliziotti ha riferito di aver sentito il rumore dello schianto e di aver poi visto la moto in fiamme. Si è fermato subito per dare l’allarme, così come hanno fatto alcuni automobilisti arrivati subito dopo. L’incendio è stato poi spento dai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la moto, finita dopo l’impatto nella corsia di destra.

La chiusura

Per consentire le operazioni di soccorso e lo spegnimento dell’incendio, e subito dopo per permettere agli agenti della Municipale di svolgere tutti i rilievi e gli accertamenti, la statale 195 è stata chiusa, in direzione Capoterra, e il traffico dirottato verso la zona industriale di Macchiareddu, attraverso la strada per le saline Conti Vecchi. Oltre alle pattuglie della Polizia Locale, al lavoro anche il personale dell’Anas. Inevitabilmente si sono create lunghe file di auto, mezzi pesanti e pullman diretti verso Capoterra, Sarroch e Pula: enormi i disagi per le persone che stavano andando al lavoro. La statale è stata riaperta al traffico poco prima delle 11, quando moto e autocarro sono stati portati via, sotto sequestro.

Il dolore

Il corpo di Sias è stato trasferito al cimitero di San Michele. Qui sono arrivati dopo un po’ i suoi familiari per il triste rito del riconoscimento. Una famiglia distrutta. «Sono parte integrante della comunità di Bonorva», spiega il primo cittadino D’Agostino. «Il papà di Stefano aveva un’officina poi aveva lasciato la Sardegna per lavorare in importanti ditte nel nord Italia, viste le sue competenze. Una volta in pensione, è tornato a Bonorva insieme alla famiglia: ma erano rimasti sempre legati alla loro terra. Stefano da qualche anno lavorava per una ditta appaltatrice della Saras. Ma era sempre in contatto con i tanti suoi amici di Bonorva. Appena la notizia della tragedia ha raggiunto la nostra comunità c’è stata la decisione di sospendere i festeggiamenti per Sant’Antonio». Tanti i messaggi di vicinanza alla famiglia Sias sui social, in attesa dell’ultimo saluto «a una grande lavoratore e un bravissimo ragazzo» appena sarà fissata la data del funerale.

L’attesa

La notizia della morte di Stefano Sias è arrivata anche alla Saras e ai colleghi della ditta appaltatrice. Il 31enne si era trasferito a Cagliari da circa due anni proprio perché aveva trovato un’occupazione alla Cosatec. Ieri mattina la tragica fine mentre era diretto verso la raffineria come ogni mattina per iniziare il suo turno di lavoro.

