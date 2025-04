Vigili del fuoco e Polizia locale sono intervenuti d’urgenza ieri poco dopo le otto del mattino in via Cornalias, dove una moto Honda ha improvvisamente preso fuoco. Il conducente è subito sceso dal mezzo, che in pochi secondi è stato completamente avvolto dalle fiamme. I pompieri hanno domato il rogo prima che scoppiasse il serbatoio del carburante.

