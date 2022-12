Moto e turismo, binomio vincente in pista 

All’indomani della manifestazione internazionale dell’estate scorsa che aveva promosso a pieni voti la nuova pista del “Sardinia Circuit Racing” il gestore Gianfranco Sulis era stato buon profeta. «Stiamo realizzando un sogno – disse – quello di far gareggiare nel nostro impianto giovani piloti mondiali che sono sicuro torneranno ad allenarsi anche in inverno». Detto fatto, perché la struttura realizzata al centro dell’Isola è in questi giorni teatro di un training camp per i piloti di motociclismo della scuderia FairiumNgrt che si prepara alla stagione 2023. Insomma, una bella soddisfazione per quanti hanno creduto sull’importanza della pista collaudata dall’Aci sport nazionale.

La pista

Il FairiumNGRT, che ha scelto Tramatza per i propri collaudi e verifiche, è al top delle classifiche con il suo pilota Rossi Moor che ha vinto la Northern Talent Cup e Matteo Masili Rookies of the Year nella medesima manifestazione. Assieme si sono aggiudicati inoltre la bellezza di 13 podi sui 14 a disposizione, si preparano ora ad affrontare il nuovo anno con altri prestigiosi obiettivi. La scelta da parte del team principal Stefano Favaro di organizzare il training camp in Sardegna è anche dovuta al fatto che nel 2023 ben due piloti che parteciperanno alla Northern Talent Cup saranno sardi. Sono Matteo Masili di Carbonia, alla sua seconda stagione nella Northern Talent Cup e Roberto Piras anche lui di Carbonia, terzo assoluto nel 2022 al campionato Italiano Civ Junior con Aprilia Sp, che per la prima volta nella sua carriera parteciperà a un Campionato Internazionale del programma Road to Motogp di Dorna e dal 2023 inoltre entrerà a far parte del FairiumNgrt. «Il fatto di avere due piloti sardi come Masili e Piras – evidenzia Stefano Favaro – ci ha dato l’opportunità nonostante la stagione invernale, di poter fare un camp in Sardegna vista la grandissima disponibilità del gestore Gianfranco Sulis e soprattutto per le buonissime condizioni climatiche. Ci troviamo bene – sottolinea – e quindi penso che faremo altri training in Sardegna». Felice della scelta di Tramatza anche il pilota sulcitano Roberto Masili. «Sono molto orgoglioso, da sardo di ritornare nella mia terra natia e poter fare questo training camp».

Le ricadute

Per la provincia di Oristano, meta di tanti prestigiosi eventi il binomio sport e turismo sta diventando una accoppiata vincente, considerato che ospitare manifestazioni a carattere regionale, nazionale ed internazionale crea tanti vantaggi. È indubbio che iniziative del genere danno la possibilità di far muovere anche l’economia, portando tante presenze per la presenza di un gran numero di atleti, dirigenti e pubblico.