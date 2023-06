Moto e musica per l’autismo 

Moto, le mitiche Harley Davidson e tanta musica. Tutto pronto per il "Nureci beer fest- il cuore del Rock batte per l’autismo”, la manifestazione, in programma sabato prossimo, è promossa dalla Pro Loco e unisce divertimento a solidarietà. L’obiettivo infatti è sensibilizzare sull’autismo e donare parte del ricavato della serata a un’associazione del territorio che si occupa del disturbo del neuro-sviluppo. Si parte alle 18.30, con il saluto del sindaco Emanuel Atzori e della presidente della Pro Loco Monica Putzu. Auto e moto saranno esposte nel piazzale del municipio. La manifestazione è aperta a tutti, non è necessaria alcuna prenotazione. Non mancheranno birra, stand di street food e musica con la Virgin Killer, tribute band degli Iron Maiden, e il dj Riccardo Dorascenzi. ( g.pa. )

