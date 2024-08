Moto e auto d’epoca in passerella 

Motori ruggenti risuoneranno a Cuglieri e nelle borgate marine pronte ad accogliere con entusiasmo auto e moto d'epoca nel raduno in programma oggi. L’evento motoristico, giunto alla quarta edizione, è organizzato come sempre con grande passione e impegno dall’associazione Cuglieri MotorSport in un territorio con un ricco patrimonio ambientale, storico e culturale. L’appuntamento è alle 8.30 nella piazza del Seminario con il ritrovo dei partecipanti alla guida anche di alcuni esclusivi modelli di Alfa Romeo, Austin, Corvette, Ferrari e Porsche, e tra le due ruote Moto Guzzi, Moto Morini, Laverda e Ducati. Alle 11.30 partenza del corteo lungo la strada Statale 292 in direzione di Santa Caterina e S’Archittu. Dopo una breve sosta al camping Bella Sardinia, alle 13.30 auto e moto giungeranno all’agriturismo S’Ispiga per il pranzo.

«Ci accomuna la grande passione per le auto e le moto che hanno fatto la storia della manifattura italiana e mondiale. Ci auguriamo di vivere una bella giornata in compagnia con tanti appassionati provenienti da tutta l’Isola», spiegano gli organizzatori.

