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Villasor.
11 agosto 2026 alle 00:38

Moto contro utilitaria sulla Provinciale 293: un ferito gravissimo 

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Uno schianto le cui cause sono ancora da accertare ha bloccato la circolazione sulla Provinciale 293 in territorio di Villasor e provocato un ferito gravissimo: A. M, 54 anni, originario di Carloforte, in sella alla sua moto ha sbattuto contro un’utilitaria che procedeva in senso opposto ed è caduto rovinosamente a terra procurandosi lesioni che lo hanno messo in serio pericolo di vita.

Ancora ieri a tarda sera era ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari in terapia intensiva nel reparto di Rianimazione, l’impatto con l’asfalto è stato terribile. Cosa sia accaduto è al vaglio dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Sanluri e di quelli della stazione di Villasor, intervenuti pochi minuti dopo su richiesta di chi aveva assistito alla scena. In base alla prima e momentanea ricostruzione, la vittima in sella alla sua Ducati Multistrada e col casco allacciato procedeva in direzione Vallermosa quando, all’altezza del chilometro 21, ha urtato sulla fiancata sinistra una Fiat Punto che arrivava in direzione opposta e procedeva verso Samassi. Il motivo del contatto ancora è sconosciuto, l’ipotesi è che uno dei due mezzi abbia invaso in qualche misura la corsia opposta. Alla guida del veicolo si trovava B. A, 55 anni, rimasto illeso. La prova dell’etilometro è risultata negativa. L’elicottero inviato dal 118 ha caricato il ferito a bordo ed è volato verso l’ospedale. Nel frattempo i militari sequestravano moto e utilitaria mentre la circolazione veniva bloccata su entrambe le direzioni. Solo a fine serata la situazione è tornata alla normalità. (a. c.)

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