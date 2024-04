Moto contro un’auto, diacono della basilica muore nello schianto  

Un incidente terribile all’incrocio fra via Cagliari e via Livorno, nel centro di Quartu. Lo schianto tra un’auto e una moto è costato la vita a Roberto Massa, 53 anni, titolare di una ditta di autospurgo, diacono e da anni assiduo collaboratore della parrocchia di Sant’Elena dove faceva l’animatore in oratorio, occupandosi anche della squadra di calcetto. Una tragedia che ha sconvolto la città creando grandissimo sgomento.

La tragedia

Parole di cordoglio sono arrivate anche dal Municipio e da chi, in via Cagliari, era lì, sino a tardi, a seguire i rilievi di legge della Polizia locale e degli agenti del Commissariato. Roberto Massa era sposato con Simona Puddu ed era padre di tre figli che adorava. L’incidente potrebbe essere stato provocato da una mancata precedenza. Ma sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità, gli inquirenti, in attesa di ulteriori accertamenti, hanno mantenuto fino a tarda sera un comprensibile riserbo.

La dinamica

L’incidente si è verificato attorno alle 18. Sembra che la moto Honda condotta da Roberto Massa stesse percorrendo via Cagliari. L’auto, una Citroen, sarebbe invece arrivata da via Livorno. All’incrocio lo schianto, neppure tanto violento. La moto ha sbandato e Roberto Massa è finito sull’asfalto rimanendo a terra esanime. Illeso invece il conducente dell’auto, che sotto choc ha subito chiamato i soccorsi. Una tragedia avvenuta davanti agli occhi atterriti di decine di persone che in quel momento si trovano in via Cagliari. Immediato l’arrivo di due ambulanze del 118 e delle pattuglie della Polizia locale e degli agenti del Commissariato. Il tratto di strada dove è avvenuto l’incidente è stato subito interdetto al traffico. Inutili sono stati i tentativi di salvare la vita a Massa. I medici non hanno potuto fare altro che constare la morte provocata dalla caduta sulla strada dove la moto è rimasta quasi inchiodata alla parte anteriore della Citroen, danneggiata sulla fiancata sinistra.

La disperazione

Poco dopo sul posto sono arrivati anche i familiari della vittima per il riconoscimento ufficiale. Comprensibile il dramma, mentre in via Cagliari facevano capolino anche diversi amici di Massa. Dopo i rilievi di legge la salma è stata rimossa e trasferita all’obitorio del cimitero di Quartu a disposizione della famiglia per i funerali. I rilievi di legge sono andati avanti sino a tardi con la rimozione della Citroen e della moto Honda. Attorno, solo dolore per un uomo che ha dato il suo tempo libero per gli altri, soprattutto per i ragazzi della parrocchia e dell’oratorio di Sant’Elena collaborando prima con don Gian Marco Lorrai e poi col nuovo parroco don Alfredo Fadda.

Il sindaco

Sconvolto anche il sindaco di Quartu Graziano Milia: «Una persona stimata e benvoluta, un ragazzo buono che aveva una grande capacità di dialogo con i giovani, siamo affranti, è una perdita grandissima per la basilica e per tutta la città anche in considerazione del grande lavoro che Roberto faceva nell’oratorio»

