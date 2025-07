Moto contro un palo, muore un militare 

Nessuna traccia di una frenata della sua moto sull’asfalto, un volo terminato su un palo al di là della rotatoria vista probabilmente quando ormai era troppo tardi: Giacomo Talana, 41 anni, militare in servizio nella base aeronautica di Decimomannu, è morto alle 3,30 di venerdì mattina, nella strada consortile di Macchiareddu. Talana, originario di Siliqua ma residente da alcuni anni a Uta, ha perso la vita proprio nella rotatoria aperta di recente nei pressi del Tecnocasic, che servirà a unire la strada gestita dal Cacip con la nuova Strada statale 195.

L’incidente

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Cagliari, e un’ambulanza del 118: nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, il cuore di Giacomo Talana ha smesso di battere prima di tentare un disperato trasferimento in ospedale. La dinamica dell’incidente è sembrata sin troppo chiara ai militari che hanno effettuato i rilievi di legge: Talana, che proveniva in sella alla sua moto da Capoterra e viaggiava sulla dorsale consortile in direzione Uta, avrebbe prima urtato il cordolo di uno spartitraffico, per poi attraversare la rotatoria e terminare la propria corsa sul palo di un cartello stradale posto al lato della carreggiata. L’impatto è stato tremendo, e ha lasciato il centauro sull’asfalto privo di conoscenza: a lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio.

Il cantiere

Una rotatoria aperta al traffico, ma l’intero tratto dell’arteria consortile è di fatto ancora un’area di cantiere. Ecco perché Beniamino Garau, sindaco di Capoterra, invita chi percorre quella strada a prestare la massima attenzione e a moderare la velocità: «I lavori non sono ancora terminati in quella zona, la segnaletica orizzontale gialla sull’asfalto e i segnali luminosi dovrebbero invitare chi la percorre ad andare piano, purtroppo – come è accaduto nei giorni scorsi a Su Loi – le prescrizioni non vengono rispettate». Giacomo Talana, era molto legato alla sua comunità di appartenenza: la sindaca Francesca Atzori, a nome di tutta l’amministrazione comunale, ha espresso cordoglio per la sua tragica scomparsa e ha annunciato che, «in accordo con la parrocchia, i festeggiamenti in onore di Sant’Anna verranno sospesi: in un momento di così grande dolore, gli amici e l’intera comunità, ci uniamo con rispetto e vicinanza al lutto che colpisce tutti noi».

