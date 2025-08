Moto contro un autocarro, vigile ferito 

Grave incidente nel pomeriggio di ieri a Monserrato, all'altezza della rotonda di via Cabras. A farne le spese un agente della polizia locale, che si recava presso la stazione di via Zuddas in moto. Dopo essersi fermato allo stop, l’agente è ripartito e a quel punto è stato travolto da un uomo alla guida di un autocarro.

L'impatto è stato violento, causando al vigile diverse lesioni e difficoltà respiratorie per via delle costole rotte. Questa mattina l'uomo sarà operato a un piede, dopodiché dovrà passare un lungo periodo di riabilitazione. La prognosi assegnata è di 45 giorni. Si tratta di uno dei sinistri più violenti dall'inizio dell'anno. Come riferito dal comandante della polizia locale, Mauro Soru, per un attimo si è pensato a conseguenze peggiori, visto l'evidente ematoma sul corpo dell'agente e il rischio che le costole incrinate avessero interessato i polmoni. L'uomo alla guida dell'autocarro dovrà rispondere di lesioni gravi.

