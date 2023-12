Moto contro l’albero: un morto 

Stava percorrendo via Roma, nel pieno centro cittadino, con il suo scooter nella tranquilla serata di festa, quando all’improvviso è finito fuori strada ed è andato a sbattere su un albero. Quello che pareva un banale incidente stradale, è costato la vita a Mario Dettori, 48 anni, olbiese, morto poco dopo essere arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II.

La tragedia è avvenuta poco dopo le 19,30, Dettori stava percorrendo via Roma dal centro della città verso il cimitero e la periferia sud della città su uno scooter 125. Poco dopo la chiesa della Sacra Famiglia, qualche decina di metri dopo una curva, per cause che al momento non sono state accertate ha perso il controllo della moto ed è stato proiettato violentemente contro un albero. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: l’uomo ha perso conoscenza, il personale sanitario del 118 ha tentato di rianimarlo sul posto e poi l’ha trasportato al Pronto soccorso. Il suo cuore però ha smesso di battere poco dopo, troppo gravi i traumi subiti nell’impatto con l’albero.Nel frattempo erano sul posto gli agenti della Polizia locale, guidata dal comandante Giovanni Mannoni, che hanno effettuato i rilievi e aperto le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Le indagini

Tra le ipotesi – ancora tutte da vagliare – la velocità eccessiva nell’affrontare la curva, l’urto accidentale sul cordolo del marciapiede o un tentativo di sorpasso. Per quello che si sa al momento, però, sembra esclusa la responsabilità di altre persone. La polizia locale ha messo sotto sequestro la moto anche per verificare eventuali segni di un impatto con altri mezzi. Sono state sentite le persone che erano in zona al momento e gli agenti sono alla ricerca di testimoni che possano dare un contributo a far luce sulla tragedia. Mario Dettori era molto noto in città, titolare di un’azienda di riparazione auto, lascia la moglie e una figlia.

