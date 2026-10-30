Moto contro camion: un morto 

L’ingresso della MT-10 Yamaha nella rotatoria del viale dell’Isola Bianca e poi il violento impatto con un trattore stradale usato per movimentare i semirimorchi: Emanuele Vitiello non è riuscito a cambiare la traiettoria della motocicletta ed è volato sull’asfalto. L’uomo, 52 anni, olbiese, molto conosciuto in città, operaio di un cantiere nautico, ha battuto la testa. Vitiello è morto nel giro di pochi minuti, inutile l’intervento di soccorso del personale del 118 e di un equipaggio dell’elicottero di Areus. Sulla moto viaggiava anche il figlio dell’operaio, un ragazzo di poco più di 18 anni. Il giovane è stato sbalzato dalla moto e ha riportato traumi e fratture. Trasferito in Pronto Soccorso a Olbia non è in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati il personale della Polizia locale di Olbia e i Carabinieri. La motocicletta della vittima ha impattato nella parte anteriore della motrice, si è quasi infilata tra la carrozzeria e il pneumatico.

Nella rotatoria

Mentre avvenivano le operazioni di soccorso e trasferimento del ragazzo in ospedale e purtroppo quelle di constatazione del decesso di Emanuele Vitiello, i Carabinieri erano già al lavoro per la ricostruzione dell’incidente. Stando ai primi accertamenti, la motocicletta dell’operaio olbiese è arrivata nella rotatoria del viale dell’Isola Bianca e ha imboccato la corsia quasi proprio mentre effettuava la stessa manovra anche la motrice. L’impatto è stato inevitabile. Il personale dell’Arma (Nucleo radiomobile di Olbia) ha acquisito diverse testimonianze che vanno tutte nella stessa direzione. Ora dovranno essere verificate eventuali violazioni del Codice della Strada. I trattori usati per i semirimorchi si spostano normalmente all’interno del perimetro del porto dell’Isola Bianca. Stando agli accertamenti dei Carabinieri non ci sono dubbi sulla posizione delle due persone che viaggiavano a bordo della motocicletta, la vittima era alla guida della Yamaha. Emanuele Vitiello lavorava per uno dei più importanti cantieri nautici di Olbia, lascia la moglie e due figli.

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