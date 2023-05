Moto contro camion Muore nella Provinciale 47enne austriaca  

Tragedia ieri pomeriggio sulla strada provinciale 22 che collega Escalaplano e Ballao. Una motociclista austriaca di 47 anni, Karin Gillhuber ha perso la vita in uno scontro con un camion che trasportava mangimi. Il frontale è avvenuto poco dopo le 13.30 e i soccorsi sono scattati immediatamente. L’ambulanza dell’associazione “Giovani Volontari” di Ballao si trovava a passare sulla provinciale per caso. Poco dopo è arrivato l’ambulanza del 118 di Escalaplano.

La situazione è apparsa sin da subito gravissima tanto che si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero Echo Lima 1 sollevatosi dalla base di Alghero è arrivato in pochi minuti. I tentativi di rianimare la turista austriaca si sono purtroppo rivelati inutili. Troppo gravi le conseguenze dell’impatto. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Jerzu, la polizia locale di Escalaplano e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito.

La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento. La donna era da sola in sella alla motocicletta al momento dell’impatto fatale con il tir. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore con lunghe file di auto formatesi in entrambi i sensi di marcia. Poco più di un mese fa, il 6 aprile, nella provinciale 13 tra Escalaplano e Perdasdefogu, era avvenuto un altro incidente. A scontrarsi una moto guidata da un turista tedesco e un’auto, fortunatamente senza gravi conseguenze.

