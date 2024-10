Moto contro auto: muore turista 

Ancora sangue sulle strade del Nuorese, dove attorno alle 12 un motociclista ha perso la vita lungo la strada statale 129, la Nuoro-Macomer. L’incidente è avvenuto poco prima del tratto dove l’Anas sta cercando di portare a termine i lavori per la messa in sicurezza dell’arteria, teatro di tantissimi sinistri mortali.

L’incidente è avvenuto al chilometro 66 proprio vicino ai restringimenti del bivio di Orotelli dove c’è un restringimento stradale dovuto ai cantieri.

Sul posto, dopo l’allarme, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro, i sanitari del 118, e la polizia stradale con l’Anas.

Coinvolte tre autovetture e una moto che percorrevano il tratto di strada in direzioni opposte. Nello scontro ad aver la peggio è stato un motociclista di nazionalità svizzera di 36 anni, che ha perso la vita. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per verificare eventuali responsabilità e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente dove sono rimasti feriti anche gli occupanti dell’auto. Non si esclude che il conducente, che precedeva la compagna di poche decine di metri (lei viaggiava su un’altra moto), abbia avuto un malore, perdendo il controllo e andando a sbattere contro un’Alfa Giulietta che arrivava nel senso di marcia opposto. Una tragedia che ha coinvolto ancora una volta dei motociclisti stranieri. L’incidente ha creato anche diversi problemi al traffico, con lunghe file di auto che si sono create in entrambi i sensi di marcia per consentire alle forze dell’ordine di intervenire per i soccorsi, purtroppo inutili.

