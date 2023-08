Moto contro auto, ferito un 71enne  

Giornata difficile quella di ieri per i numerosi incidenti avvenuti in città. Il più grave verso le 11 in viale Monastir: un 71enne, finito con la sua moto contro un’auto, è stato accompagnato in ospedale dal 118 con assegnato un codice rosso. L’uomo ha riportato dei brutti traumi ma non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale, moto e auto andavano nella stessa direzione (verso il cimitero) quando la vettura ha svolta a sinistra: il conducente della moto non è riuscito a frenare finendo sul lato sinistro della macchina. Immediati i soccorsi e il trasporto dell’uomo al Brotzu.

Sempre gli agenti della Municipale si sono occupati anche di due incidenti, senza gravi conseguenze, avvenuti in mattinata in viale Salvatore Ferrara e in viale Marconi. Quattro gli schianti poi sull’asse mediano, due nel pomeriggio e due in serata: ci sono stati feriti lievi ma pesanti disagi al traffico. I poliziotti dell’infortunistica si sono occupati degli accertamenti per stabilire responsabilità. Fino a quando non sono state spostate le vetture coinvolte, ci sono stati rallentamenti e si sono formare delle lunghe file d’auto. (m. v.)

