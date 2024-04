Moto contro auto: ferito un 31enne 

Ennesimo preoccupante incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, nell’incrocio tra via Giulio Cesare e via Parrocchia. Ieri pomeriggio, poco dopo le 15.30, una moto Ducati e finita contro ad una Fiat Panda, proprio in prossimità del ponte San Pietro: il conducente della due ruote, un 31enne di Decimomannu, è stato sbalzato ed è finito rovinosamente sull’asfalto, perdendo per un qualche istante conoscenza. Per sua fortuna, tra i testimoni era presente un infermiere ospedaliero che l’ha immediatamente soccorso prestandogli le prime cure sino all’arrivo dell’ambulanza medicalizzata Mike che l’ha portato d’urgenza al Policlinico di Monserrato: le sue condizioni non sarebbero gravi. Anche la donna che era alla guida dell’utilitaria, una cagliaritana di 69 anni, ha avuto necessità di soccorsi (per lei un grande spavento) ed è stata trasportata al Santissima Trinità.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di legge e i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la strada, visto che la moto a causa del violento urto ha perso carburante e olio. All’origine dell’incidente ci sarebbe stata una mancata precedenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA