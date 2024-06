Moto contro auto, ferito un 27enne 

Ha perso il controllo della sua moto, ha strisciato sull’asfalto ed è finito contro un’auto che proveniva in senso opposto lungo la via delle Serre nelle vicinanze del Centro commerciale Le Vele. Il ragazzo, 27 anni, di Quartucciu, è stato subito soccorso da un’ambulanza del 118 e accompagnato in ospedale con traumi e fratture. Le sue condizioni sarebbero gravi.

I rilievi di legge sono stati effettuati da una pattuglia di carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu coordinata dal capitano Ignazio Cabras. Gli accertamenti sono continuati sino a tarda sera per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno rimosso i mezzi consentendo la ripresa regolare del traffico.

