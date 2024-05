Moto centrata da un’auto finisce la corsa sul guardrail 

Incidente sulla strada statale 130 tra Assemini ed Elmas. Ieri mattina, intorno alle 11, a circa metà strada del lungo rettilineo che collega il secondo semaforo di Assemini a quello di Elmas, direzione Cagliari, un autoveicolo ha urtato una moto. Efisietto Meloni, 42 anni, alla guida della sua Golf stava sorpassando un’altra auto non coinvolta nell’incidente e si trovava quindi nella corsia di sinistra. Una volta intrapresa la manovra si è trovato al suo fianco la moto da strada, una Ducati rossa con targa svizzera, alla cui guida c’era Federico Incani, 34 anni di Decimomannu.

Meloni non ha potuto evitare di colpire il centauro, il cui mezzo è stato sbalzato sul doppio guardrail rimanendovi in bilico al di sopra. Il motociclista, dotato dei dispositivi di protezione, è stato scaraventato sopra l’abitacolo.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia, i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 che ha trasportato Incani all’ospedale Brotzu con codice rosso. Ieri pomeriggio il malcapitato si trovava nel reparto di chirurgia con prognosi riservata: ha riportato gravi fratture ma pare non fosse in pericolo di vita.

Non destavano invece preoccupazione le condizioni di salute di Meloni, il quale è rimasto nel luogo dell’incidente per collaborare con le forze dell’ordine presenti sul posto. L’hanno raggiunto la figlia e un amico che hanno avuto la possibilità di sostare nello spiazzo del vicino distributore di benzina Esso, l’unico presente in quel tratto.

