Moto, auto e tanta solidarietà: raccolti in Trexenta 11mila euro 

Il ricavato della quarta edizione del memorial Valentino Melis, il raduno delle Vespe e delle Fiat 500 tenuto in Trexenta, è devoluto in beneficenza a sostegno dei malati oncologici. L’iniziativa dedicata al giovane imprenditore di Selegas scomparso prematuramente alcuni anni fa, è stata promossa dalla famiglia Melis in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’associazione turistica Pro Loco di Selegas.

«Abbiamo raccolto 11.450 euro destinati all’acquisto di carrozzine e deambulatori per l’ospedale oncologico di Cagliari», dice Riccardo Melis, fratello del compianto Valentino. Il memorial ha preso il via con la santa messa in memoria di tutti i giovani defunti celebrata nel cimitero del paese. Dopo la performance artistica di Manu Invisible, il corteo solidale dei veicoli d’epoca ha attraversato l’intera Trexenta per fermarsi nel Nuraghe Piscu: la breve sosta è stata allietata dall’aperitivo che il Comune e la Pro loco di Suelli hanno offerto ai partecipanti. Il pranzo all’ombra dei gazebo con menù tradizionale sardo (malloreddus alla campidanese e carne alla griglia) invece si è tenuto a Selegas, dove sino a tarda sera è andato in scena lo spettacolo musicale. Straordinaria la partecipazione della cittadinanza e dei paesi vicini: il memorial Valentino Melis è un appuntamento ormai irrinunciabile per gli appassionati delle Fiat 500 e delle derivate di interesse storico e delle Vespa Piaggio.

