Mostro di Firenze, l’analisi del Dna rilancia la pista sarda 

Firenze. La notte del 21 agosto 1968 un killer, che nei 17 anni successivi l’Italia si sarebbe abituata a chiamare il Mostro di Firenze, sparò otto colpi con una Beretta calibro 22 dentro un’Alfa Romeo bianca, posteggiata su uno sterrato vicino al cimitero di Signa. Nell’auto erano appartati Barbara Locci, 32 anni, sarda di Villasalto, e il muratore palermitano Antonio Lo Bianco, 29. Morirono entrambi, ognuno colpito da quattro proiettili Winchester i cui bossoli avevano una H incisa sul fondello, gli stessi utilizzati nei delitti che negli anni successivi, dal 1974 al 1985, furono attribuiti al serial killer. Rimase illeso Natalino Mele, 6 anni, figlio di Barbara Locci e di suo marito Stefano Mele, anche lui sardo immigrato in Toscana. Al momento del delitto il piccolo dormiva sul sedile posteriore dell’auto. Poche ore dopo, nel cuore della notte, raggiunse un casolare a due chilometri dal luogo dell’omicidio. Bussò e, secondo il rapporto dei carabinieri, disse al padrone di casa: «Aprimi la porta perché ho sonno, ed ho il babbo ammalato a letto. Dopo mi accompagni a casa perché c’è la mi’ mamma e lo zio che sono morti in macchina».

Il genetista di Garlasco

Ieri il Quotidiano Nazionale ha svelato che secondo i test disposti dalla Procura fiorentina - eseguiti dal genetista Ugo Ricci, lo stesso che esaminando il materiale repertato sulle unghie di Chiara Poggi ha recentemente contribuito a far riaprire le indagini sul delitto di Garlasco - il piccolo Natalino non era figlio di Stefano Mele ma di Giovanni Vinci, fratello maggiore di Salvatore e Francesco, anche loro sardi e a loro volta sospettati per gli omicidi del Mostro, ma senza che a loro carico venisse individuato nulla di giudiziariamente rilevante.

Le accuse di Mele

Il nome Vinci apparve subito nell’inchiesta su questo primo delitto: Stefano Mele, accusato dell’omicidio della moglie e di Lo Bianco, accusò Salvatore e Francesco Vinci, fratelli di Giovanni. In seguito li scagionò e confessò il delitto, per il quale venne condannato a 14 anni di carcere per il duplice omicidio - venne riconosciuto parzialmente incapace di intendere e di volere - più altri due per calunnia nei confronti dei Vinci.

L’esumazione

Ora il colpo di scena della perizia genetica, effettuata anche grazie alla recente esumazione di Francesco Vinci, nel marzo scorso. In quel caso la Procura voleva accertare che fosse davvero suo il cadavere trovato incaprettato e carbonizzato nel bagagliaio di un’auto nell’agosto 1993, nella campagna nei pressi di Pisa. I test confermarono che in effetti i resti erano dell’emigrato villacidrese, ma quei dati si sono rivelati utili nei giorni scorsi per accertare che il piccolo risparmiato dall’autore di quel primo duplice omicidio era figlio di Giovanni Vinci. Natale Mele, scriveva ieri QN, è rimasto stupito dalla notizia e ha spiegato di non aver mai incrociato quell’uomo. Che intanto è morto, come gli altri personaggi di questo episodio che vide per la prima volta apparire la Beretta calibro 22 e dei proiettili Winchester che ricompariranno negli omicidi in seguito attribuiti dagli inquirenti a Pacciani e ai compagni di merende, e continuano a rappresentare il collegamento fra la prima coppia uccisa nei dintorni di Firenze e gli altri delitti del Mostro.

RIPRODUZIONE RISERVATA