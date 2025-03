Mostro di Firenze, conferma dal Dna: i resti sono di Vinci 

FIRENZE. I resti riesumati nel cimitero di Montelupo sono del villacidrese Francesco Vinci, figura chiave nella pista sarda sui delitti sul mostro di Firenze che si chiuse con il proscioglimento degli indagati. La conferma dall’esame del Dna, spiega il criminologo Davide Cannella, il procuratore speciale della famiglia Vinci che aveva chiesto l’esame. Ora «quel Dna farà parte del materiale investigativo raccolto sul killer delle coppiette - spiega - È probabile che la Procura intenda confrontarlo con alcuni campioni rilevati sui luoghi dove si verificarono quegli efferati delitti». La riesumazione era stata ordinata nel settembre scorso dalle pm Ornella Galeotti e Beatrice Giunti per chiarire se si trattasse veramente del corpo dell’uomo trovato ucciso, incaprettato e carbonizzato nel bagagliaio di un’auto nell’agosto 1993, nella campagna nei pressi di Pisa. I resti sono stati esaminati dagli esperti incaricati dalla procura, il medico legale Martina Focardi e il genetista Ugo Ricci, e da quelli nominati da Vitalia Velis, vedova di Vinci: il genetista forense Eugenio D’Orio e il medico legale Aldo Allegrini. Francesco Vinci, insieme al fratello Salvatore, entrò nell’inchiesta sugli omicidi delle coppiette a partire dall’omicidio dei due amanti Barbara Locci e Antonio Lo Bianco nel 1968 nelle campagne di Lastra a Signa, uccisi con una calibro 22. Stefano Mele, marito della donna, puntò il dito sui due fratelli, amanti della moglie, ma alla fine fu condannato per il duplice omicidio e per aver calunniato i Vinci. L’arma non fu ritrovata ma fu utilizzata nel 1974 per uccidere Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini a Borgo San Lorenzo. Nel 1982 Vinci fu arrestato ma mentre era in carcere, nel 1983 il killer delle coppiette uccise due ragazzi tedeschi e per lui cadde ogni accusa. Dieci anni più tardi il suo cadavere carbonizzato fu ritrovato con quello del suo servo pastore nel bagaglio di un’auto nelle campagne del Pisano.

