Mostre, incontri e concerti: via all’Urbanfest 

Mostre di arte contemporanea, visite guidate alle opere murali, incontri con gli artisti, musica. Sono gli ingredienti della seconda parte di “Cagliari Urbanfest. Generazioni Metropolitane”, festival di arte urbana e arti visive ideato e organizzato dall’associazione culturale Asteras che si svolgerà dall11 al 14 gennaio tra il Castello di San Michele, Stampace, Marina e Sant’Elia.

Il via giovedì 11 gennaio al Temporary Storing della Fondazione per l’arte Bartoli-Felter, a Stampace, con “Biocene”, mostra di Matteo Ambu e Matteo Tauriello su una visione futura del pianeta. Il giorno dopo al Castello di San Michele aprirà la collettiva “Bucolica Urbana”. Sabato 13 gennaio doppio appuntamento: la mattina a Sant’Elia si svolgerà il “Mural Tour”, visita guidata alle opere di arte urbana realizzate durante le due edizioni del festival, la sera allo Spazio e Movimento, alla Marina, si terrà l’inaugurazione di “Entreterras”, mostra fotografica di Mayara Scudeler e Catia Simões. Domenica è dedicata a una serie di eventi al Castello di San Michele: alle 11 “Bucolica urbana – Le curatrici raccontano”, alle 12 appuntamento con il concerto di Nicola Agus; alle 15 “Impression”, restituzione in forma di installazione dell’omonimo progetto di arte relazionale realizzato a Sant’Elia; alle 16.30 Urbanfest Talk, incontro sull’arte come mezzo di riqualificazione e inclusione sociale.

