Mostre, i musei civici in trasferta al Businco 

Con un appuntamento speciale che coinvolgerà i pazienti dellOncologico “Businco”, mercoledì alle 11 i Musei civici travalicano il confine fisico delle sale espositive per utilizzare l'ospedale come luogo privilegiato per far conoscere le proprie collezioni e donare attraverso l'arte un momento di distrazione a chi sta soffrendo.

In collaborazione con l'associazione “Uniti per la vita”, attiva dal 1984, uno storico dell'arte si recherà al Businco per presentare le opere delle collezioni permanenti della Galleria comunale d'Arte. I pazienti ricoverati e i loro parenti, potranno assistere dalle camere alla presentazione che verrà trasmessa nelle tv delle stanze.

Si tratta dell’appuntamento conclusivo di una serie di iniziative organizzate dai Musei civici della città

Ieri nella Galleria comunale d’Arte sono ripartiti gli “Aperitivi tematici”, occasioni in cui gli storici dell'arte dei propongono ai visitatori un percorso guidato alla mostra temporanea che si si conclude con la degustazione di un bicchiere di vino di una cantina isolana. Un momento di incontro e condivisione con il territorio, le sue prelibatezze enologiche, e l'arte dei fratelli Melis che, con il loro talento e la loro creatività, hanno valicato i confini della Sardegna, per essere ammirati e apprezzati in tutta Italia, e non solo.

La mostra “I fratelli Melis. Una famiglia d'arte nell'isola dei colori” è ancora visitabile al Palazzo di città, a fianco alla Cattedrale.

Nei prossimi giorni sarà reso noto il calendario degli appuntamenti di febbraio.

RIPRODUZIONE RISERVATA