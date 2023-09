Mostre e preghiere: la festa di Sant’Elena entra nel vivo 

Entrano nel vivo oggi i festeggiamenti in onore di Sant’Elena. Alle 19,40 in basilica si ripete il triduo di preghiera in preparazione alla festa. Alle 20 l’inaugurazione ufficiale a Sa dom’e Farra con il saluto del parroco don Alfredo Fadda, dei rappresentanti del Comune e del presidente del Comitato stabile per i festeggiamenti Gianni Orrù.

Alla conclusione degli interventi, taglio del nastro per le mostre “L’uva da tavola e la vendemmia”. Creazioni in pasta di vetro di Stefania Cogoni e Creazioni in pietra e legno di Giorgio Aritzzu. A chiudere la serata sarà il convegno “La lingua sarda e la gara poetica campidanese” a cura dei Lions Quartu , accademia di lingua sarda campidanese e dell’associazione Rimas. Relatori saranno Giulio Solinas e Antonio Pani. Modera Marinella Loinczi.

Intanto da mercoledì a domenica dalle 14 all’una del giorno successivo per consentire le iniziative sul palco allestito nel sagrato della basilica, sarà chiuso il traffico e istituito il divieto di sosta in via Marconi, tratto compreso tra via Brigata Sassari e via Cavour, piazza Sant’Elena, tra il Monumento ai caduti e il sagrato, piazza Azuni, via Diaz, tra via D’Annunzio e via Firenze e via D’Annunzio.

RIPRODUZIONE RISERVATA