Mostre e incontri per conoscere il Parco 

Sono iniziati gli eventi dedicati al Parco del Gutturu Mannu. Fino al 17 febbraio è possibile visitare la mostra “Il tesoro dell'isola”, curata da Forestas. L’esposizione, dedicata agli studenti, è una panoramica sulla natura del nostro territorio, che permette di conoscere dal vivo le specie animali e botaniche attraverso le spiegazioni degli esperti. Alle 17 di oggi, ci sarà la presentazione del volume fotografico ”Parco naturale regionale di Gutturu Mannu”, curato dal fotografo naturalista Domenico Ruiu. All’incontro sarà presente Giovanni Paulis, guida e fotografo dell’oasi di Monte Arcosu.

Sono diversi gli incontri in programma nei prossimi giorni con esperti del settore, rivolti alla comunità e agli operatori economici. Ciò rappresenta un’occasione di approfondimento e di valutazione per le nuove opportunità di sviluppo del territorio, e l’occasione per raccogliere le proposte utili alla scrittura del programma del Parco. Giacomo Porcu, sindaco di Uta e attuale presidente del Parco, dichiara: «Nella redazione del programma del Parco è importante ascoltare le istanze dei territori. Vogliamo un Parco inclusivo, che dia modo di cogliere le enormi possibilità di sviluppo e di lavoro che possono nascere, e farne un punto di eccellenza della Regione».

RIPRODUZIONE RISERVATA