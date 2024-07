Mostre e concerti: signore e signori ecco “Dromos” 

La musica, l’arte e quell’urgente bisogno di cambiamento affidato all’esortazione “Change. Puoi”. Torna Dromos, palcoscenico errante “senza confini geografici e senza steccati tra generi e generazioni”, e promette un’altra edizione (la ventiseiesima) di altissimo livello.

Trentadue artisti, nomi di fama mondiale ma anche talenti locali per un festival che dal 19 luglio al 25 agosto si snoderà tra il capoluogo e altri otto centri della provincia, con una nuova tappa a Tadasuni. L’anteprima sarà una chicca per gli occhi: venerdì, alle 19.30, al Foro Boario sarà inaugurata la mostra d’arte contemporanea “F**king Change così giusto, così sbagliato”, a cura dei critici Chiara Schirru e Ivo Serafino Fenu. In esposizione settanta opere frutto dell’estro di trenta artisti tra i quali spiccano gli americani Bill Viola e Nan Goldin, Marina Abramoviç, il cinese Weng Fen insieme ai sardi Giuliano Sale, Silvia Mei, Gianni Nieddu, Josephine Sassu e Tonino Mattu.

Tharros

Sarà la suggestiva cornice delle rovine di Tharros ad aprire la lunga serie di concerti: il primo il 19 luglio, protagonista un poker d'assi del jazz a stelle e strisce: il sassofonista Chris Potter insieme a Brad Mehldau, una delle voci più liriche e influenti del pianoforte jazz contemporaneo, in quartetto con il bassista John Patitucci, e il batterista Johnathan Blake. La sera dopo sarà la volta della giapponese Hiromi. Il 21 e il 22 luglio la scena sarà per Fiorella Mannoia.

Nella città di Eleonora il Festival Dromos approda con il pianista inglese Bill Laurance, atteso da due diversi live: il 25 luglio in piano solo nella chiesa di Santa Chiara e l'indomani al Foro Boario in trio con Menelik Claffey al basso e Oscar Ogden alla batteria. Sabato 27 luglio riflettori puntati su un'autentica icona del jazz europeo degli ultimi cinquant'anni: in piazza Duomo è atteso il sassofonista norvegese Jan Garbarek, ispiratore e modello per intere generazioni di musicisti con il suo inconfondibile stile, lirico, vocale, etereo e meditativo.

La stessa cornice ospiterà il 28 luglio il ritorno di Fatoumata Diawara. Lo spettacolo ad agosto trasloca nell’hinterland: il 2 agosto il pianista cubano Roberto Fonseca incanterà il pubblico del giardino del Ros'e Mari Farm & Greenhouse, a Donigala. E poi il viaggio a Fordongianus, Morgongiori, Neoneli, Cabras, Marrubiu, Nureci con il consueto “Mamma Blues”. New entry dell’edizione la tappa a Tadasuni con una tre giorni di musica, dal 23 al 25 agosto, nel segno di “Isole”.

