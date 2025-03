Mostre e concerti in primavera-estate 

Una primavera e un’estate all’insegna della cultura e degli spettacoli. «Ci saranno mostre sulla cui definizione siamo in dirittura d’arrivo, Monumenti aperti che dopo tanto tempo farà aprire di nuovo le porte di villa Asquer, il Festival lethérario in biblioteca iniziato il 24 marzo e che si concluderà, dopo 4 incontri, il 14 aprile, solo per citare alcune delle iniziative», dice l’assessora Jessica Mostallino. Aggiunge il sindaco Mario Puddu: «Il Comune metterà il suo sigillo e il suo impegno economico, che porterà l’amministrazione non solo alla partecipazione ai vari bandi per la promozione e la realizzazione di progetti culturali di rilievo, come ad esempio quelli dedicati della Regione e della Fondazione Sardegna - continua il primo cittadino - ma anche a stanziare risorse nel proprio bilancio appena approvato in consiglio e salite da 15mila a 40mila euro solo per i bandi delle associazioni culturali».

Assemini quindi porta avanti in queste settimane il programma culturale primaverile ospitando nella sua biblioteca e aula multimediale Nicola Muscas, autore di “Plumeria di gennaio”, Simona Deiana e il suo “Kami: fallen” e Fabrizio Casu con il suo “Femme fatale. Incanto e crisi della civiltà borghese”. Sarà poi la volta del bando per le manifestazioni di interesse per l’estate, della 2ª edizione del festival letterario che l’anno scorso ha ospitato nella cittadina nomi del calibro di Dacia Maraini e degli appuntamenti canonici come la XXII festa della musica che quest’anno si terrà nella cittadina il 14 giugno.

Dice il suo storico patron Piero Collu nell’annunciarla in anteprima: «Questa edizione sarà dedicata alla Musica Italiana, si chiamerà infatti “Un mare di musica…made in Italy”». Sarà un viaggio rigorosamente live nel mondo della musica italiana e in tutti i suoi generi con 12 palchi dedicati agli artisti e artiste italiani tra cui Vasco Rossi, Giuseppe Verdi, Pinguini tattici nucleari, Litfiba, Ligabue, Laura Pausini e che quest’anno vedrà come ospite d’onore la storica formazione Premiata Forneria Marconi con la tappa asseminese del tour “Pfm canta De André”, «nella speranza - aggiunge Collu - che “un giorno anche la guerra s'inchinerà al suono di una chitarra”». La serata sarà l’occasione inoltre per fare gli auguri a Francesco Guccini per le sue le 85 candeline con una iniziativa dedicata.

RIPRODUZIONE RISERVATA