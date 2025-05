Mostre di prodotti agricoli e processione per Sant’Isidoro 

Al via dal 17 maggio a Sinnai la sagra in onore di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori. Una grande festa che si svolgerà nel rione omonimo, fra riti religiosi, gare poetiche, spettacoli musicali, laboratori artigianali, con la lavorazione della pasta di grano e la mostra del contadino. Organizzano la parrocchia e il Comitato per la sagra. Il Comune ha anche indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione dei posteggi espositivi per artigiani, agricoltori e hobbisti che potranno esporre e vendere solo i propri prodotti.

La festa religiosa prevede un triduo di preghiera il 14 maggio con messa celebrata dal parroco don Sandro Piludu alle 19. Il 17 maggio alle 19, messa solenne concelebrata da don Claudio Pireddu, sinnaese, vice parroco di Genneruxi e cappellano della Casa di cura di Sant’Antonio, a Cagliari. Seguirà la processione con gruppi folk, carri agricoli e la banda musicale di Sinnai, fra le strade del quartiere di Sant’Isidoro .

I festeggiamenti civili inizieranno il 16 maggio alle 9,30 con una attività didattica “Dal grano alla pasta, imparausu a fai is malloreddus”. In programma anche “L’arte de su pani pintau”, dimostrazione gratuita. Alle 21,30 gara poetica con Zedda, Filia, Melis, Urru; “Basciu e contra” Pilleri e Tatti; alla chitarra, Luca Tiddia. Il 17 e 18, la mostra contadina e laboratori (su strexiu e fenu, pane, dolci, scialli, corredo della sposa). In serata spettacolo musicale. il 18 in serata in piazza la rappresentazione di una commedia. (r. s.)

