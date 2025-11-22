Mostre, corsi e incontri alla rassegna “Feminas” 

Torna la rassegna “Feminas. Cagliari contro la violenza”, manifestazione organizzata dal Comune in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Tra le iniziative previste, uno sportello di ascolto, dibattiti, un corso di difesa personale e un festival letterario solidale.«Ci è sembrato bello unire queste date con un calendario di eventi che abbracciasse tutto l’anno», ha affermato l’assessora all’Istruzione Giulia Andreozzi. «Non è un caso che in occasione del 25 novembre aumentino le chiamate al 1522, il numero di emergenza contro la violenza di genere».

Domani sono previsti due appuntamenti: dalle 18,30 la mostra collettiva “Books as Art. I libri, le artiste” al Muaac in via Santa Croce 63, curato da Elisabetta Villani; e dalle 19 il Festival letterario e solidale San Bartolomeo nella sala Padre Pio in via Calamosca, con la presentazioni di libri di diversi autori, organizzato da Arka Eventi culturali. Inoltre da domani al 28 novembre, dalle 8 alle 120, presso lo sportello “Spazio donna” del Centro Agape di via Figari, tutte le donne potranno usufruire di uno spazio di ascolto e di riflessione attraverso l’organizzazione di colloqui orientativi. Il 25 novembre alle 16,30, presso l’Aula del Consiglio comunale, si terrà un’iniziativa di sensibilizzazione sulle donne vittime di violenza, con ospite Rosalba Castelli ideatrice del progetto “Orme d’ombra”. Sempre il 25 novembre, dalle 16 alle 20, nel Comando di Polizia Locale di via Crespellani, l’evento “Donne al sicuro: conosci, previeni, difenditi”, il seminario e breve corso, normativo e pratico, gratuito di difesa personale femminile con focus sull’utilizzo legittimo dello spray al peperoncino, organizzato da International Police Training System.

RIPRODUZIONE RISERVATA