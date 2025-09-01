VaiOnline
Villasimius.
02 settembre 2025 alle 00:29

Mostrano sui social i ricci pescati abusivamente 

Sei persone nell’indagine di Forestale e Capitaneria di porto: super multa in arrivo 

Pescano i ricci sull’Isola dei Cavoli, apparecchiano la tavola e diffondono le immagini sui social (rimosse dopo poche ore). Un gruppo di sei persone (alcune di Villasimius) nei giorni scorsi ha infranto la legge che vieta, appunto, la pesca dei ricci (per di più in un’area marina). I sei - messi alle strette – si sarebbero autodenunciati: al termine delle indagini condotte dalla Forestale e dalla Capitaneria, saranno sanzionati (la multa potrebbe arrivare sino a dodicimila euro). L’episodio, in ogni caso, ha scatenato di nuovo una bufera su un’isola che già nel 2022 fu al centro delle polemiche per una festa non autorizzata.

Le accuse

Ad incalzare la maggioranza il gruppo d’opposizione guidato da Livio Carboni e Tore Sanna. Proprio Sanna, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, ha chiesto un giro di vite: «Siamo in piena Area Marina Protetta, chi è che controlla? Su quest’ultimo episodio il sindaco dica alla direttrice dell’Area Marina di trasmettere gli atti in Procura». Carboni rincara la dose: «L’Area Marina c’è, ma non è più protetta – sottolinea il capogruppo – da quando ci siamo noi registriamo una totale trascuratezza. L’episodio della pesca illegale dei ricci, tra l’altro, è saltato fuori solo perché sono state pubblicate le immagini sui social».I primi a segnalare l’episodio sono stati i volontari delle guardie ambientali. «La pesca illegale – ha sottolineato in una nota l’associazione presieduta da Lino Cozzutto – in particolare quella dei ricci, è un atto di profonda irresponsabilità. È il segnale che alcuni si sentono al di sopra della legge. Non solo si sta infrangendo la legge ma si sta negando alle generazioni future la possibilità di vivere in un mare sano».

La replica

La pesca illegale dei ricci è stata subito condannata dal sindaco Gianluca Dessì che però ha respinto le accuse della minoranza sull’assenza di controlli all’interno del parco marino «perché non è vero che non ci sono, la prossima volta mostrerò in Aula il numero degli interventi effettuati della Capitaneria e Forestale, e sono davvero tanti».Dessì, infine, ribalta le accuse dell’opposizione: «Non capisco perché chiedano a me o alla direttrice dell’Area Marina di inoltrare gli atti in Procura – conclude il primo cittadino - I consiglieri di minoranza hanno visto il filmato sui ricci? Bene, denuncino loro direttamente anziché demandare o fare allusioni». Il gruppo di minoranza, nel frattempo, ha presentato un’interrogazione sui fatti accaduti all’Isola dei Cavoli. Interrogazione che sarà discussa durante il prossimo Consiglio.

