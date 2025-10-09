VaiOnline
Fotografia.
10 ottobre 2025 alle 00:22

Mostra: “Una vita  da scienziata” oggi alla Manifattura 

Le donne svolgono un ruolo cruciale nella scienza, ma il loro contributo fatica ancora a ricevere il giusto riconoscimento, anche a livello internazionale. Per rendere omaggio all’ingegno femminile e superare stereotipi ancora radicati, nasce la mostra ideata da Fondazione Bracco “Una vita da scienziata” dedicata a 44 ricercatrici italiane. Un racconto per immagini tra scienza, arte e parità di genere che restituisce volti e competenze di alcune delle più grandi scienziate del nostro Paese, protagoniste del progetto “100 donne contro gli stereotipi”, promosso da Osservatorio di Pavia e Giulia Giornaliste.

Appuntamento stasera 10 alle 18 a Cagliari alla Manifattura di viale Regina Margherita 33.

In apertura dell’incontro, dopo i saluti istituzionali, intervengono Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Giornaliste Sardegna, e Maria del Zompo, neurofarmacologa clinica e già rettrice dell’Università di Cagliari, da tanti anni impegnata nella promozione del rapporto tra scienza e società. Segue un momento di confronto condotto dalla giornalista Caterina De Roberto con quattro scienziate italiane di rilievo internazionale: Simona Deidda, ricercatrice e chirurga oncologa dell’Università di Cagliari,Maria Felicia De Laurentis, astrofisica dell’Università di Napoli,Miriam Melis, neuroscienziata dell’Universitàdi Cagliari e Micaela Morelli, neurotossicologa.

