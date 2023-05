Mostra: “Popoli in cammino” di Congiu  ospite alle cantine Audarya di Serdiana 

Animali selvatici e campi coltivati a perdita d’occhio. Villaggi poverissimi incastonati nella bellezza struggente dei paesaggi africani. C’è tutto questo nella mostra “Popoli in cammino” del fotografo e designer cagliaritano Alessandro Congiu che sarà ospitata per cinque mesi alle cantine Audarya di Serdiana. La mostra sarà inaugurata venerdì alle 17.30 e sarà accompagnato dalle note jazz del Geidi Trio. Necessaria la prenotazione al 3331868890.

Un reportage realizzato in Etiopia dove Congiu ha percorso 1200 chilometri con mezzi di trasporto locali. Un racconto per immagini che svela una terra affascinante dalla cultura millenaria e molte similitudini con la Sardegna. Con la sua macchina fotografica Congiu ha ritratto persone in movimento, carovane che percorrono strade senza fine a piedi, in sella a un mulo o sopra un carro trainato da animali. E ancora donne e bambini con carichi pesanti sulla testa che sembrano vagare senza meta. Istantanee che rimandano alla Sardegna di 50 anni fa quando prima dell’inverno i pastori spostavano le loro greggi dalla montagna verso le calde pianure del Campidano e della Nurra. “Popoli in cammino” è un invito a riflettere sul legame profondo che unisce il popolo etiope alla propria terra. Uno sguardo rispettoso e mai invadente che riesce a cogliere l’originalità e il mistero della cultura africana.

