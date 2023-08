Mostra omaggio a Del Casino e processione con i cavalieri 

Tre giornate ricche di appuntamenti. Orgosolo si prepara a vivere il momento più sentito dell’anno e ad accogliere la solita invasione di turisti. Nel pomeriggio di oggi è in programma l’attesa processione, quella di “Nostra Sennora de Mesaustu”. Il lungo corteo solcherà il paese dei murales, a partire dalle 18. Uomini e donne con l’abito tradizionale, quindi gli immancabili cavalieri. Per l’Assunta il centro barbaricino si compatta, come al solito regalerà un colpo d’occhio emozionante. Il 17, invece, si svolgerà il consueto palio, nell’ippodromo di Montes, stavolta con un montepremi di 19.500 euro.

Un paese in festa. Ecco Orgosolo, con le sue vie dove svettano gli immancabili murales. I turisti sono una costante, il viavai di pullman appare incessante anche in una stagione dove l’Isola fa fatica a parlare di tutto esaurito. A queste latitudini, però, il calo delle presenze non si avverte. L’impronta assestata negli anni soprattutto da Francesco Del Casino si fa notare, aiuta a superare anche le annate più complesse. «Per queste ragioni abbiamo voluto dedicare all’artista toscano la mostra “Mentre il tempo passava”, allestita negli spazi dell’ex casa comunale e visitabile fino al 18 agosto (dalle 16 alle 22) - dice Paola Lai, dell’associazione Cannasas Teatro -. Una mostra per Francesco che rappresenta un omaggio affettuoso da parte di tutta la comunità. Il nostro paese gli deve tanto». (g. l.)

