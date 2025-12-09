VaiOnline
10 dicembre 2025 alle 00:23

Mostra nella casa natale, inizia così l’anno deleddiano 

“Alba di un capolavoro. Grazia Deledda e Vincenzo Jerace” è il titolo della mostra inaugurata ieri sera alla casa museo Grazia Deledda che ha segnato l’avvio dell’anno deleddiano 2026, nel centenario dalla designazione del Nobel alla scrittrice. Curata da Maria Elvira Ciusa Romagna, attraverso lettere, manoscritti e materiali d’epoca, l’esposizione ricostruisce l’incontro tra la scrittrice e lo scultore calabrese Vincenzo Jerace, autore della statua del Redentore. «La casa museo è anche il laboratorio in cui si costruisce l’attualità deleddiana», dice il presidente Isre, Stefano Lavra. Il percorso espositivo racconta l'amicizia intellettuale tra la Deledda e Jerace. (g. pit.)

